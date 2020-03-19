أهم الأخبار .. إصابة فنانة شهيرة بكورونا .. تحذيرات من طقس الخميس.. ووضع العاملين بالسياحة في 4 محافظات بالحجر الصحي

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها من خلال التقرير التالي :

تقدمنا فى إنتاج مصل كورونا.. ترامب: أمريكا تخوض حربا ضد عدو شرس

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة حرب ضد فيروس كورونا، معقبا:" علينا أن نكافح معا لأنه عدو غير مرئى وشرس وسريع الانتشار".





البسوا تقيل .. الأرصاد: طقس الخميس شديد البرودة على كافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة أحيانا إلى معتدلة على القاهرة الكبرى .





فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

كشفت الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا فور عودتها من اسبانيا وتحديدا من برشلونة.





الصحة العالمية تحسم مصير اختفاء فيروس كورونا فى الصيف

ردت منظمة الصحة العالمية، على عدة تساؤلات شائعة حول فيروس كورونا كان من أهمها سؤالا يقول : "هل يستطيع فيروس كورونا المستجد أن يعيش في المناخ الحار والرطب؟".





الصحة: إصابة 14 حالة جديدة بـ كورونا وشفاء 28

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.





أول رد من شركة سانوفي الفرنسية عن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في علاج كورونا

قال كريستيل صغبيني رئيس مجلس شركة سانوفي مصر والسودان إن وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية اعنلت على نطاق واسع عن احتمال فعالية هيدروكسي كلوروكوين فى علاج COVID-19.





الصحة تقرر وضع العاملين بالسياحة فى 4 محافظات بالحجر الصحي 14 يوما

أرسلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خطابا جاء فيه : فى ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبناء على نتائج التقصي الوبائي ومتابعة الحالات التي تم رصدها للمخالطين فيرجي التفضل بالموافقة والتوجيه بما يلزم للجهات المعنية للتشديد على وجوب تطبيق الاجراءات الاحترازية التالية علي محافظات البحر الأحمر والاقصر وجنوب سيناء وأسوان.