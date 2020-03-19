بفستان جلد قصير.. زوجة رامي عياش تخطف الأنظار

شاركت داليدا زوجة الفنان رامى عياش متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة برفقة زوجها.
لفتت زوجة رامى عياش الأنظار فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الجلد الذى يتصدر أحدث صيحات الموضة، ونسقت معه حزاما عريضا حول منطقة الخصر.
وانتعلت بوت طويلا ذا كعب عال يصل إلى حدود الركبة باللون الأسود، فيما ارتدت حقيبة كبيرة باللون الأسود أيضا.
واعتمدت زوجة رامى عياش على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية، فيما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات العصرية.