AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاكك في إصابته.. الفنان وسام البريدي يعزل نفسه بسبب كورونا ..شاهد

الخميس 19/مارس/2020 - 02:09 ص
الفنان وسام البريدى
الفنان وسام البريدى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان وسام البريدى، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، أعلن فيه قرارا مصيريا بالنسبة إليه بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قرر الابتعاد عن أسرته ليدخل فى العزل الصحى؛ نظرا لسفره للخارج في الفترة الماضية، وخوفا من إصابته بالمرض. 

وقال وسام "بقالي 3 أيام عازل حالي.. اتخذت واحدا من أصعب القرارات في حياتي وهو إني أكون بعيد عن عائلتي لأنه اضطررت إلى السفر الأسبوع الماضي وأنا موجود الآن خارج لبنان.. وذلك حماية لعائلتي لأنهم صارلهم معزولين لأكثر من شهرين بالبيت".

أضاف وسام "الأفضل إن عائلتي تكون بيتي ومرتاحين لأن انا ممكن بتعرضلهم بالفيروس وميكونش في أي مخاطرة.. القرار اللي اخدته مش بس هيحافظ على عيلتي وعلى كل الناس اللي بتتعامل معايا يمكن أنا أكون حامل فيروس مش حاسس بيه.. أرجوكم هذا الموضوع مش هزار".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا حاسس أني مربي صقر .. مصطفى خاطر يفاجئ جمهوره بصور غريبة مع قطته | شاهد

مش ملاحظ حاجة لـ رامي جمال وزوجته ناريمان.. تريند رقم 5 على اليوتيوب

مش ملاحظ حاجة.. رامي جمال وزوجته يتصدران تريند يوتيوب ..فيديو

وهو يرتدي الكمامة.. مطرب واما يحذر من كورونا

فريدة سيف النصر تطالب الجمهور بالدعاء لها بعد إصابتها بتورم في الوجه

بعد إعلان حبها لهذا الرجل.. جمهور ياسمين عبد العزيز يكيد شقيقها.. اعرف القصة

ترشيحاتنا

بسمة وهبة تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا وتعرض شهادة التحليل.. فيديو

أخبار الرياضة .. حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليونا لمواجهة كورونا .. صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري

تقدمنا فى إنتاج مصل كورونا.. ترامب: أمريكا تخوض حربا ضد عدو شرس

أهم الأخبار .. إصابة فنانة شهيرة بكورونا .. تحذيرات من طقس الخميس.. ووضع العاملين بالسياحة في 4 محافظات بالحجر الصحي

بـ الخلايا الجذعية.. شفاء 9 مسنين من فيروس كورونا على يد طبيب صيني

أخبار الفن.. النجوم تتحدى كورونا بهذه الطريقة.. دينا الشربيني بالكمامة.. وأحمد العوضي يرد على شقيق ياسمين عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول السماق؟

بعد وقف برنامجها.. دعاء صلاح تتحدى كورونا بجلسة تصوير جريئة

يقوي مناعتك ضد كورونا.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع في البيت