شاكك في إصابته.. الفنان وسام البريدي يعزل نفسه بسبب كورونا ..شاهد

نشر الفنان وسام البريدى، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، أعلن فيه قرارا مصيريا بالنسبة إليه بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قرر الابتعاد عن أسرته ليدخل فى العزل الصحى؛ نظرا لسفره للخارج في الفترة الماضية، وخوفا من إصابته بالمرض.





وقال وسام "بقالي 3 أيام عازل حالي.. اتخذت واحدا من أصعب القرارات في حياتي وهو إني أكون بعيد عن عائلتي لأنه اضطررت إلى السفر الأسبوع الماضي وأنا موجود الآن خارج لبنان.. وذلك حماية لعائلتي لأنهم صارلهم معزولين لأكثر من شهرين بالبيت".





أضاف وسام "الأفضل إن عائلتي تكون بيتي ومرتاحين لأن انا ممكن بتعرضلهم بالفيروس وميكونش في أي مخاطرة.. القرار اللي اخدته مش بس هيحافظ على عيلتي وعلى كل الناس اللي بتتعامل معايا يمكن أنا أكون حامل فيروس مش حاسس بيه.. أرجوكم هذا الموضوع مش هزار".