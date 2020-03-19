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فن

بعد ارتباط بـ ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يستعرض لياقته في ممارسة الملاكمة.. شاهد

الخميس 19/مارس/2020 - 03:44 ص
أحمد العوضي
أحمد العوضي
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مصطفى كرم
شارك الفنان أحمد العوضي جمهورة بفيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 
وظهر أحمد العوضي وهو يمارس تمارين الملاكمة من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية والذي حاز على إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام. 

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تصدرت تريند موقع جوجل، بعد حذف الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز منشورة الفاضح الذى طالب شقيقته من خلاله إعلان زواجها السري من الفنان أحمد العوضي بعد الهجوم عليه من متابعيه من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتب وائل عبدالعزيز علي حسابه بموقع فيسبوك : "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".

وأضاف وائل: "أنا عايز أعرف دلوقتي إنتوا إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم، طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلاتيه أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني ؟!".
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