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رياضة

في تحد جديد.. محمد عنتر يشارك في تحد مع أسد بالسيرك.. شاهد

الخميس 19/مارس/2020 - 08:44 ص
محمد عنتر
محمد عنتر
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مصطفى كرم
نشرت دينا الحلو زوجة محمد عنتر لاعب نادي الزمالك، فيديو وهو يقوم بتحد جديد مع الأسد. 

وظهر محمد عنتر لاعب نادي الزمالك بالفيديو وهو يلاعب الأسود بشجاعة كبيرة ممسكا زجاجة من فمة ويقوم الأسد بمسكها بغمه من الجهة الأخرى.

وعلقت زوجة محمد عنتر على الفيديو قائلة "الله اكبر مشاءالله❤️ انتظرو عنتر في اعلان جديد مع الاسد بيخليه يغسل ايده عشان الكرونا 😂🖐🏻😂🖐🏻🧿مابيخافش خالص👌 تحدي مع الاسد #challenge #stayathomemom #staystrong".

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عددا من القرارات المهمة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بتقليل عدد العاملين بالدولة وإعطاء الجامعات والمدارس إجازة لمدة أسبوعين  لضمان سلامة الطلاب، واتخذت على أثره عدد من المؤسسات و الوزارات بالدولة قرارات مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوما. 


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