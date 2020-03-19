أحبه.. منة عرفة تكشف حقيقة ارتباطها بـ علي غزلان

كشفت الفنانة منة عرفة عن حقيقة علاقتها باليوتيوبر على غزلان حيث تردد أنه سيتم إعلان خطوبتهما فى الفترة المقبلة.









وقالت منة عرفة، فى لقاء تليفزيونى، إنه حتى الآن ليس هناك أى شيء رسمى وهو صديق مقرب وتعتبره من الشخصيات التى تحبها ولم نصرح بغير ذلك.









وأضافت منة عرفة "ليس معنى تواجدنا معا فى الفترة الأخيرة بعدد من المناسبات أننا نرتبط، وهو الأمر الذى دفع البعض ليظن بوجود علاقة أو ارتباط يجمعنى بـ على غزلان".





يذكر أن منة عرفة وعلى غزلان أثارا جدلا واسعا منذ فترة قصيرة، حيث ظهرت عدة صور أثناء تواجدها معا فى عديد من المناسبات دفع البعض إلى التأكيد على وجود علاقة ارتباط قد تتحقق فى المستقبل القريب.



