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أخبار العالم

إصابة رئيس مجلس الشيوخ في البرازيل بفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:04 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
أفاد مكتب رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي بإصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي الكولومبري بفيروس كورونا.

وذكرت المكتب في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، أنه لم تظهر عليه أعراض شديدة لكنه يشعر بالإعياء وهو في حجر صحي بمنزله.
 
وأضاف أن تحليلا أوليا كان قد نفى إصابة الكولومبري لكن نتيجة التحليل الثاني كانت إيجابية.
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