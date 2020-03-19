كوتينيو على رادار الدوري الإيطالي

البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان كوتينيو انضم إلى بايرن ميونخ، خلال الصيف الماضي، قادما من برشلونة، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة إنتر ميلان الإيطالي تواصلت مع كوتينيو، للحصول على خدماته، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، على سبيل الإعارة.





وأضافت الصحيفة، أن رغبة برشلونة في ضم لاتاورو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، قد تسهل مهمة الأفاعي في الحصول على خدمات كوتينيو.





وتابعت الصحيفة، أن إدارة برشلونة ترفض عودة كوتينيو إلى الفريق، في الوقت الحالي.





يذكر أن كوتينيو لعب بقميص إنتر ميلان، في الفترة من 2008 إلى 2013.



