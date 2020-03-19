غلق 20 مركزا للدروس الخصوصية في سوهاج

أسفرت حملة أمنية لضباط المباحث الجنائية في سوهاج ، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى عن إغلاق 20 مركزا للدروس الخصوصية





تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية بتنفيذ حملة أمنية تنفيذا لتعليمات الوزارة بغلق أية أماكن بها أنشطة تعليمية او تجمعات طلابية "مراكز الدروس الخصوصية" وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والخطة الشاملة للتعامل مع أية تداعيات لفيروس كورونا المتخذة من قبل أجهزة الدولة المختلفة.

وأسفرت الجهود عن غلق 20 مركزا للدروس الخصوصية بدائرة المديرية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.