بدون جراحة.. حيل سحرية للتخلص من حصوات الكلى

حصوات الكلى لها الكثير من الأسباب ويمكن أن تؤثر على أي جزء من مسارك البولي — من كليتيك إلى مثانتك. إليك وصفات سريعة تخلصك من حصوات الكلى يقدمها موقع برايت سايد





وصفة عصير التين المجفف







مكونات المشروب





كوب حليب



5-6 ثمار تين مجفف





طريقة تطبي المشروب







أولًا نقعه بين عشية وضحاها ويمكن إضافة الحليب فقط انقعى 5-6 تين في الماء لمدة 30 دقيقة تقريبًا ، ثم امزجيها بالماء أو الحليب وتناوليها على معدة فارغة.









ويساعد عصير التين فى علاج حصوات المثانة بسبب التصنيع وسوء التغذية وعادات نمط الحياة. وفقا لدراسة ، عصير التين له أنشطة مضادة للبولية ومدر للبول تساعد على تدمير حصوات المسالك البولية والمرارة وتقليل تكوينها.



