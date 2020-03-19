بدون جراحة.. حيل سحرية للتخلص من حصوات الكلى

حصوات الكلى لها الكثير من الأسباب ويمكن أن تؤثر على أي جزء من مسارك البولي — من كليتيك إلى مثانتك. إليك وصفات سريعة تخلصك من حصوات الكلى يقدمها موقع برايت سايد
وصفة عصير التين المجفف
مكونات المشروب
كوب حليب
5-6 ثمار تين مجفف
طريقة تطبي المشروب
أولًا نقعه بين عشية وضحاها ويمكن إضافة الحليب فقط انقعى 5-6 تين في الماء لمدة 30 دقيقة تقريبًا ، ثم امزجيها بالماء أو الحليب وتناوليها على معدة فارغة.
ويساعد عصير التين فى علاج حصوات المثانة بسبب التصنيع وسوء التغذية وعادات نمط الحياة. وفقا لدراسة ، عصير التين له أنشطة مضادة للبولية ومدر للبول تساعد على تدمير حصوات المسالك البولية والمرارة وتقليل تكوينها.
وصفة زيت البقدونس وعسل النحل
- مكونات مشروب زيت البقدونس للكلى:
- 1/2 ملعقة زيت البقدونس
- ملعقة عسل نحل
- عصير ليمونة مع بشر قشرها
- ملعقة زيت الزيتون
- الطريقة:
- قلبي المكونات السابقة جدًا مع بعضها البعض.
- ضعي المكونات في برطمان محكم الغلق واحفظيه في الثلاجة.- تناولي ملعقة على الريق وقبل النوم بـ30 دقيقة