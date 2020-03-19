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مرأة

بدون جراحة.. حيل سحرية للتخلص من حصوات الكلى

الخميس 19/مارس/2020 - 01:40 م
حصوات الكلى
حصوات الكلى
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لمياء الياسين
حصوات الكلى لها الكثير من الأسباب ويمكن أن تؤثر على أي جزء من مسارك البولي — من كليتيك إلى مثانتك. إليك وصفات سريعة تخلصك من حصوات الكلى يقدمها موقع برايت سايد

وصفة عصير التين المجفف

مكونات المشروب

كوب حليب
5-6 ثمار تين مجفف

طريقة تطبي المشروب

أولًا نقعه بين عشية وضحاها  ويمكن إضافة الحليب فقط انقعى 5-6 تين في الماء لمدة 30 دقيقة تقريبًا ، ثم امزجيها بالماء أو الحليب وتناوليها على معدة فارغة.

ويساعد عصير التين  فى علاج حصوات المثانة بسبب التصنيع وسوء التغذية وعادات نمط الحياة. وفقا لدراسة ، عصير التين له أنشطة مضادة للبولية ومدر للبول تساعد على تدمير حصوات المسالك البولية والمرارة وتقليل تكوينها.


وصفة زيت البقدونس وعسل النحل

- مكونات مشروب زيت البقدونس للكلى:
- 1/2 ملعقة زيت البقدونس
- ملعقة عسل نحل
- عصير ليمونة مع بشر قشرها
- ملعقة زيت الزيتون

- الطريقة:
- قلبي المكونات السابقة جدًا مع بعضها البعض.
- ضعي المكونات في برطمان محكم الغلق واحفظيه في الثلاجة.
- تناولي ملعقة على الريق وقبل النوم بـ30 دقيقة

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