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مرأة

توقف عنها فورا.. أدوية يقبل الكثيرون على تناولها تدمر الكلى والكبد

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:38 ص
الكلى
الكلى
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لمياء الياسين
مخاطر أدوية إنقاص الوزن، ينبغي عدم تجاهلها فهى تسبب العديد من المضاعفات أبرزها مشاكل فى الكلى والكبد والعديد من الأعراض المزعجة مثل الإسهال إليك أبرز أعراضها المزعجة يقدمها موقع برايت سايد:

1. ارتفاع ضغط الدم:
يمكن أن تتسبب بعض أنواع الرجيم  فى ارتفاع ضغط الدم.

2- الإسهال:
يمكن لبعض حبوب حرق الدهون أن تسبب الإسهال بالفعل . إنها واحدة من الآثار الجانبية العديدة التي تعاني منها حبوب الحمية.

3. نزيف المستقيم:
من الممكن  أن تسبب بعض أدوية إنقاص الوزن نزيف المستقيم فمن المهم عدم تناول أكثر من الجرعة الموصى بها وعدم تمديد الفترة الزمنية التي تتناولها فيها.

4. زيادة معدل ضربات القلب:
أدوية الرجيم تزيد من معدل ضربات قلبك  فإذا كنت تعاني من مشاكل في القلب لا تعرفينها ، فإن حبوب الحمية ستكشف عنها لك.

5. الصداع:
الصداع هو أيضًا أحد الآثار الجانبية لتناول حبوب الرجيم مثل Iorcaserin و Contrave . إذا ظهرت أي أعراض ، فمن الأفضل استشارة الطبيب بشأنها.

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