توقف عنها فورا.. أدوية يقبل الكثيرون على تناولها تدمر الكلى والكبد

مخاطر أدوية إنقاص الوزن، ينبغي عدم تجاهلها فهى تسبب العديد من المضاعفات أبرزها مشاكل فى الكلى والكبد والعديد من الأعراض المزعجة مثل الإسهال إليك أبرز أعراضها المزعجة يقدمها موقع برايت سايد:





1. ارتفاع ضغط الدم:

2- الإسهال:

يمكن لبعض حبوب حرق الدهون أن تسبب الإسهال بالفعل . إنها واحدة من الآثار الجانبية العديدة التي تعاني منها حبوب الحمية.

من الممكن أن تسبب بعض أدوية إنقاص الوزن نزيف المستقيم فمن المهم عدم تناول أكثر من الجرعة الموصى بها وعدم تمديد الفترة الزمنية التي تتناولها فيها.







أدوية الرجيم تزيد من معدل ضربات قلبك فإذا كنت تعاني من مشاكل في القلب لا تعرفينها ، فإن حبوب الحمية ستكشف عنها لك.





يمكن أن تتسبب بعض أنواع الرجيم فى ارتفاع ضغط الدم.3. نزيف المستقيم:4. زيادة معدل ضربات القلب:5. الصداع:الصداع هو أيضًا أحد الآثار الجانبية لتناول حبوب الرجيم مثل Iorcaserin و Contrave . إذا ظهرت أي أعراض ، فمن الأفضل استشارة الطبيب بشأنها.