توقف عنها فورا.. أدوية يقبل الكثيرون على تناولها تدمر الكلى والكبد

1. ارتفاع ضغط الدم:يمكن أن تتسبب بعض أنواع الرجيم فى ارتفاع ضغط الدم.
2- الإسهال:
يمكن لبعض حبوب حرق الدهون أن تسبب الإسهال بالفعل . إنها واحدة من الآثار الجانبية العديدة التي تعاني منها حبوب الحمية.
3. نزيف المستقيم:
من الممكن أن تسبب بعض أدوية إنقاص الوزن نزيف المستقيم فمن المهم عدم تناول أكثر من الجرعة الموصى بها وعدم تمديد الفترة الزمنية التي تتناولها فيها.
4. زيادة معدل ضربات القلب:
أدوية الرجيم تزيد من معدل ضربات قلبك فإذا كنت تعاني من مشاكل في القلب لا تعرفينها ، فإن حبوب الحمية ستكشف عنها لك.
5. الصداع:
الصداع هو أيضًا أحد الآثار الجانبية لتناول حبوب الرجيم مثل Iorcaserin و Contrave . إذا ظهرت أي أعراض ، فمن الأفضل استشارة الطبيب بشأنها.