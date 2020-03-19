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كورونا سينتهي سينتهى.. منظمة الصحة: 4 دول تعمل على إنتاج مصل للفيروس.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 12:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال دكتور وائل صفوت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن رئيس منظمة الصحة أعلن أمس، الأربعاء، أن أرقام المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) فى حالة تزايد مستمر على مستوى العالم، مثل ما هو متوقع، لافتا إلى أن النظافة الصحية والتوعية الصحية أهم شيء فى المرحلة القادمة.

وأكد وائل صفوت، في مداخلة هاتفية على برنامج "صباحك مصرى" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن 80% من المصابين يتم تعافيهم بدون الحاجة إلى دخول المستشفى، وأن الحالات الحرجة فقط هى التي تحتاج الدخول إلى المستشفى.

وأوضح مستشار منظمة الصحة العالمية، أن أكثر المتعافين هم من متوسطى السن وغير المصابين بأمراض مزمنة، لافتا إلى أن المدخنين هم الفئة الأكثر إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى كبار السن.

وأضاف وائل صفوت، أن ارتداء "القفازات" و"الكمامة" يتم فى حالة التعامل مع شخص مريض، أو فى حالة التعامل الورقي والنقود ليس إلا.

وأشار مستشار منظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك 4 دول تعمل على إنتاج مصل للفيروس، موضحا أن تلك الدول وصلت إلى مرحلة التجربة، ولكن إلى الآن لا يوجد إقرار أو تواصل مع تلك الجهات حول تطورات المصل.
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