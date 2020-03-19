بلد مقر الاتحاد الأوروبي يواجه كورونا.. حالات جديدة وتحركات سريعة

أعلنت بلجيكا تسجيل 309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع جديد في البلد الأوروبي، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.

وقالت بلجيكا إنها فرضت حالة الإغلاق التام بسبب فيروس كورونا أمس الأربعاء، وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اكتشاف 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" .

وفى سياق متصل ، قررت بعض البلديات الواقعة شمال بلجيكا على الحدود مع فرنسا إغلاق المداخل المؤدية لأراضيها كإجراء وقائي.

وتشير مصادر محلية إلى أن الحكومة الفيدرالية فى بلجيكا قد تتجه لتشديد الإجراءات المتخذة فى البلاد لمنع تفشى الفيروس، مما قد يعنى وضع البلاد بالكامل تحت "الحجر الصحى " على غرار ما يحدث فى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وكانت السلطات البلجيكية قد اتخذت مؤخرا قرارًا بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية والمطاعم والمقاهى والملاهى الليلية ، وتعليق الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية ، وتأجيل كافة الاحتفالات، مع الإبقاء على محال بيع الأغذية مفتوحة.

ويتوقع مركز إدارة الأزمات فى بلجيكا استمرار ارتفاع حالات الإصابة خلال الأيام القليلة القادمة، بانتظار أن تظهر الآثار الإيجابية للإجراءات المعمول بها الآن.