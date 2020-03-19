رايولا يحسم مصير هالاند مع بوروسيا دورتموند





وكان هالاند انتقل إلى بوروسيا دورتموند، خلال الشتاء الماضي، قادما من سالزبورج النمساوي، في صفقة بلغت قيمتها 18 مليون جنيه إسترليتي.





وقال رايولا في تصريحات لصحيفة " ماركا" الإسبانية:" هالاند جوهرة مهمة للغاية، من الجيد رؤيته يلعب ويتطور في كل مباراة يخوضها مع بوروسيا دورتموند".





وتابع:" ليس من السهل الانتقال من النمسا إلى ألمانيا وإظهار هذا المستوى الكبير".





وتابع:" لا أعتقد أن هالاند سيغادر بوروسيا دورتموند، خلال الصيف المقبل".





وكانت تقارير صحفية، أشارات إلى رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع هالاند، بعد تألقه اللافت مع بوروسيا دورتموند.





وشارك هالاند مع بوروسيا دورتموند في 8 مباريات هذه الموسم، سجل خلالهما 9 أهداف، وصنع هدفين.

حسم مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بوورسيا دورتموند الألماني، مصير اللاعب مع أسود الفيستيفال، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.