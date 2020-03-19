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أخبار العالم

كورونا سينتهي تمامًا.. علماء روس ينجحون في كشف جينات الفيروس لإنتاج لقاح

الخميس 19/مارس/2020 - 01:33 م
علماء روس ينجحون
علماء روس ينجحون في كشف جينات الفيروس لإنتاج لقاح
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سمر صالح
نشرت وسائل إعلام روسية نبأ هاما وعاجلا حول توصل علماء روس لكشف جينات فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19"، لإنتاج أول لقاح يحارب الفيروس وينهيه تمامًا.

وأعلن الإعلام الروسي نجاح المتخصصين في معهد أبحاث الإنفلونزا (معهد سمورودينتسيف) التابع لوزارة الصحة الروسية، فى فك شفرة الجينوم الوراثي الكامل لفيروس كورونا سارس SARS-CoV-2 من مريض بفيروس كورونا COVID-19.

وأكد مدير معهد أبحاث الإنفلونزا (معهد سمورودينتسيف)، دميتري ليوزنوف، أن التحليل الجيني التشغيلي لفيروسات كورونا سارس SARS-CoV-2 أمر بالغ الأهمية لفهم تطور فيروس كورونا المستجد، وديناميكية انتشاره. 

وقال "ليوزنوف" إن "فيروس كورونا جديد بالنسبة لنا، لذلك فمن المهم أن نكون قادرين على تحديد مسار انتشاره ودخوله إلى أراضينا، وتحوره، وستساعد هذه المعلومات حتما في تطوير اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات الخاصة بهذا الفيروس الجديد".

وأودعت البيانات الجديدة من قبل الباحثين في قاعدة البيانات الدولية EpiCoV GISAID التي تستخدمها منظمة الصحة العالمية ورواد البحث العلمي لرصد التطور العالمي لفيروس كورونا.

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