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محافظات

بالإسماعيلية.. قرار باستقبال مستشفى جامعة القناة لجميع حالات الطوارئ طوال الأسبوع

الخميس 19/مارس/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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انجي هيبة
وجه اللواء يوسف بشارة محافظ الإسماعيلية، بقيام مستشفيات جامعة قناة السويس باستقبال جميع حالات الطوارئ على مدى أيام الأسبوع كاملا وعلى مدار ال ٢٤ ساعة بدلا مما كان متبع باستقبالها الطوارئ خلال أيام محددة. 

وأكد المحافظ أنه حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تم اتخاذ القرار السابق.  

وأشار بشارة إلى حرص وزارة الصحة والسكان على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الإصابة بالفيروس ومواجهة انتشاره وتطبيقا للوائح الصحية الدولية مما يستدعى تشغيل جميع المنشآت الصحية بكامل طاقتها على مدار ال ٢٤ ساعة وبناءً على التنسيقيات فيما بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و محافظ الإسماعيلية والدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس فقد وجه المحافظ.
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