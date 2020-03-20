اطمنوا .. الأسواق تسير بشكل طبيعي لحركة البيع والشراء بأسوان .. وتوافر كافة السلع والمواد الغذائية والتموينية والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة والأهالي: لابد من عدم الانسياق وراء الشائعات .. صور

التموين: توافر أرصدة كافية من السلع الغذائية بشكل يومي يغطي ويلبي احتياجات المواطنين بمحافظة أسوان وزيادة

المحافظ: توافر كافة السلع والمواد الغذائية والتموينية والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة

مواطنين : لابد من عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والهدامة

تجار: نطالب التجار بثبات الأسعار لمساندة أجهزة الدولة من وازع وطنى لعبور هذه المرحلة الحرجة









الحياة تسير بشكلها الطبيعى في أسوان ، فحركة البيع والشراء في الأسواق منتظمة ولم تختلف عن الأيام السابقة ، فالمواطنين يترددوا عليها كالمعتاد دون أى مبالغة في شراء السلع .

وفى هذا الصدد تستعرض " صدى البلد " في السطور التالية ذلك حيث قال المحاسب حسام العربي، وكيل وزارة التموين بأسوان، إن المديرية تبذل أقصى جهدها للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية والتموينية والبترولية.

وأشار حسام العربي إلى أنه يتم عقد اجتماع يومي لمناقشة المتطلبات وتلبية الإحتياجات تحت إشراف محافظ أسوان للإطمئنان على توافر الأرصدة التموينية ومتابعة ذلك مع الشركات الموردة، كما يتم مراقبة أسواق وشادر الخضروات والفاكهة بصفة يومية.

وأكد العربى على توافر أرصدة كافية من السلع الغذائية بشكل يومي يغطي ويلبي احتياجات المواطنين بمحافظة أسوان وزيادة، وبالتوازي مع ذلك فهناك حملات مستمرة بصفة دورية ويومية على التجار والأسواق بتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمنع إحتكار السلع أو التلاعب في الأسعار .

وتابع مدير التموين بأن المديرية انتهت خلال منتصف شهر مارس الجاري من ربط 90% من السلع التموينية على بطاقات المواطنين، وأن أرصدة الشهر الجديد متوفرة بالكامل ولا داعي للقلق مطلقا.

وأضاف بأن جميع السلع الغذائية التي تباع عن طريق المجمعات التموينية أو القطاع الخاص متوافرة بأرصدة كافية تغطى جميع أنحاء محافظة أسوان، وأيضًا البوتاجاز يشهد إنتظامًا بالتوزيع يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وأيضًا جميع محطات الوقود تعمل بصفة منتظمة والأرصدة الإستراتيجية بها متوافرة بحد الأمان الكامل.

فيما أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازيونيهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمولات التجارية ، وما يماثلها من المحال والمنشأت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة وذلك إبتداءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين بسبب كورونا

حيث يسرى هذا القرار حتى يوم 31 من مارس الجارى ، فيما لا يسرى القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الإستهلاكية لمواجهة فيروس كورونا .

وأكد اللواء أشرف عطية على توافر كافة السلع والمواد الغذائية والتموينية والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة داخل هذه المنافذ ، مع إستقرار الأسعار بشكل ثابت .

والجدير بالذكر بأن محافظ أسوان قد إصدر قرار بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات والجمانيزوم وصالات الألعاب الإلكترونية ومراكز الدروس الخصوصية ، هذا علاوة على دور السينما والمسارح والملاهى ، فضلًا عن تعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية بسبب كورونا.

وفى نفس السياق طالب محمود عوض الله – موظف بعدم إنسياق البعض وراء الشائعات المغرضة والهدامة التى تهدف إلى دعوة المواطنين للقيام بشراء المزيد من السلع الغذائية وتخزينها ، لأن الكميات التى يحصل عليها المواطن لأسرته لن تكفيه لفترة طويلة وسيضطر للشراء مرة أخرى ، وعلى العكس سيسبب هذا السحب الكبير من السلع إلى رفع أسعارها بعد زيادة الطلب عليها ، ولهذا فعلى كل مواطن أن يلتزام بالحاجة الضرورية للشراء بالوضع الطبيعي الذى اعتاد عليه قبل ظهور فيروس "كورونا " ، وخاصة أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل بخطى ثابتة وشفافية ومصارحة كاملة لمواجهة هذا فيروس كورونا .

بينما أوضح كمال أحمد - تاجر بأن الأسواق تعمل بمعدلاتها المعتادة ، وأن المواطنين يترددون على حركة الشراء للسلع الغذائية المختلفة مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة والمعلبات وغير ذلك دون أى مبالغة في الشراء ، وأن الأسعار ثابتة ، ويجب كل التجار أن يتعاونوا بثبات الأسعار لمساندة أجهزة الدولة من وازع وطنى لعبور هذه المرحلة الحرجة التى يعانى منها العالم أجمع على خير ، وأن أبناء مصر لديهم الأصالة التى تدفعهم للتكاتف والتعاون والوقوف على قلب رجل واحد لعبور أى أزمات ، وربنا يعدى الأيام دى على خير ، ويسلم الجميع من أى مكروه .

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