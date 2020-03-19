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برلمان

أول رد من البرلمان على مي الخرسيتى صاحبة فيديو كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 04:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود فايد
طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، بتطبيق القانون بحزم على مروجى الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعى بشأن وضع فيروس كورونا فى مصر والإجراءات المصاحبة له.

وأشار جون إلى أنه فوجئ قبل أيام بفيديو متداول لناشطة تدعى مى الخرسيتى تعمدت خلاله الحديث بإستهانة عن الفيروس المستجد وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة والترويج لمعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة معتبرا أن هذا أمر لا ينبغي السكوت عنه.

ولفت جون إلى أن مثل هذه الدعوات تعرض صحة المواطنين للخطر وتساعد على إنتشار الفيروس المستجد وتهدم جهود الدولة الوقائية مطالبا بتطبيق القانون على أصحابها بكل حسم.

وأضاف جون: "نحن الآن فى وقت أزمة ويجب أن يلتزم الجميع بما هو مطلوب منه وينبغى مواجهة اى دعوة تحريضية على نحو رادع".
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