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محافظات

بعد اكتشاف حالة كورونا.. كيف يسير العمل بمصنع سيمنار في بورسعيد؟

الخميس 19/مارس/2020 - 04:28 م
كورونا
كورونا
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كتب محمد الغزاوى
صرح  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأنه فور ظهور الحالة الايجابية الاولى لكورونا لاحد العاملين الهنود بـ مصنع سينمار تم اتخاذ العديد من الإجراءات الفورية  وتقرر  تواجد الوردية العاملة حاليا  بالمصنع وعدم خروجهم واعتبار المصنع منطقة حجر صحي وتواجد أطقم اطباء مقيمين بالمصنع للكشف على العاملين  بالإضافة إلى تواجد العاملين بالمصنع والمتواجدين بخارجه في منازلهم لمدة أسبوعين وذلك حماية لأنفسهم ولاهلهم وبلدهم مع قيام مسئولي المصنع بتوفير كافة سبل الراحة لجميع من يتواجد في منطقة الحجر .

 وكذلك  تم عزل ذوي المصاب ووضعهم تحت المراقبة باحد المستشفيات المتخصصة للعزل والبدء الفوري في تنفيذ عملية تطهير وتعقيم شاملة للمصنع بأكمله ومستشفى الحميات التي تم التأكد من إيجابية الحالة خلال وجوده به بالاضافة الى ايقاف العمل داخل المصنع .

وناشد  محافظ بورسعيد  أصحاب المصانع بتخفيف العمالة واتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية داخل المصانع حفاظا علي صحة العاملين مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

كما سيتم اتخاذ الإجراءات السابق والتي طبقت  مع المصنع المصاب على أي حالة تظهر في أي مصنع او تجمع اخر

كما يهيب المحافظ بجموع المواطنين عدم التواجد بالتجمعات بصورة مكثفة  وتخفيف التواجد بالتجمعات قدر المستطاع حماية لأنفسهم ولاهلهم ولبلدهم حتى يتم التعامل مع الأزمة والخروج  والخروج من المأزق العالمي بسرعة بمشيئة الله.

كما يهيب المحافظ بالمواطنين التعاون التام والكامل مع اجهزة وزارة الصحة والداخلية في اتخاذ مايلزم من اجراءات لمواجهة الفيروس المستجد.
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