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محافظات

فوز 778 مواطنًا بقرعة حج الداخلية في كفر الشيخ ..تفاصيل

الخميس 19/مارس/2020 - 04:42 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كقرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، إجراء قرعة حج وزارة الداخلية لأبناء المحافظة، وذلك بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء حسام الصغير، مفتش الداخلية، والعميد أحمد الجوهري، مفتش الأمن العام، وعدد من القيادات التنفيذية. 

وأسفرت القرعة التي تقدم لها هذا العام 3499 متقدمًا، عن اختيار 778 مواطنًا ومواطنة للسفر للحج هذا العام، من بينهم 79 تأشيرة مخصصة للأكبر سنًا من بين المتقدمين، وجرى اختيارهم تلقائيًا عبر الحاسب الآلي الخاص بإدارة المعلومات، بالإضافة إلى اختيار 195 من جميع المراكز كاحتياطي، وأجريت القرعة بشفافية كاملة أمام الجميع وسط فرحة وسعادة كبيرة على من جرى عليهم الاختيار.

‬وجاء بيان المراكز كالآتي، قسم أول وثان كفر الشيخ حصل على 68 تأشيرة، وبيلا ومركز بيلا حصل على 39 تأشيرة، ودسوق حصل على 63 تأشيرة، ومركز البرلس حصل على 39 تأشيرة، ومركز الحامول حصل على 39 تأشيرة، ومركز الرياض حصل على 60 تأشيرة، ومركز دسوق حصل على 88 تأشيرة.

كما حصل مركز سيدى سالم على 80 تأشيرة، ومركز فوه حصل على 43 تأشيرة، ومركز قلين حصل على 63 تأشيرة، ومركز كفر الشيخ حصل على 70 تأشيرة، ومركز مطوبس حصل على 47 تأشيرة "، بإجمالي 699 تأشيرة حج. 

وهنأ محافظ كفر الشيخ، ونائبه، ومدير الأمن، الفائزين بقرعة الحج هذا العام، متمنين لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وأن يديم الأمن والأمان والسخاء والرخاء على مصر.
فوز 778 مواطنًا بقرعة حج الداخلية في كفر الشيخ ..تفاصيل
فوز 778 مواطنًا بقرعة حج الداخلية في كفر الشيخ ..تفاصيل
فوز 778 مواطنًا بقرعة حج الداخلية في كفر الشيخ ..تفاصيل
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