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رياضة

الهلال يجهز سلاحه الفتاك للنصر

الخميس 19/مارس/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
بالرغم من التوقف التي تشهده الأنشطة الرياضية بالمملكة العربية السعودية بما فيها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بناء على قرار وزارة الشباب و الرياضة السعودية بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19" إلا أن الهلال بدأ في تجهيز لاعبيه تحسبا لعودة الدوري مرة أخرى في أي وقت.


وبدأ الهلال بقيادة مديره الفني الروماني رازفان لوشيسكو وضع برنامج خاص للاعب الفريق نواف العابد العائد من الإصابة تحت إشراف طبيب الفريق لكي يعود مرة أخرى لمستواه.


ويستعد فريق الهلال لمواجهة فريق النصر بالجولة القادمة من الدوري في حالة عودة النشاط الرياضي خلال الأيام القليلة المقبلة.


ويعد نواف العابد الذي يلعب بمركز وسط الميدان أحد اهم أوراق لعب الهلال خلال الفترة الأخيرة وأحد أسباب تتويج الفريق الموسم الماضي ببطولة دوري أبطال آسيا .
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