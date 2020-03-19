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منوعات

اكتشاف إصابة طفل عمره 6 أعوام بفيروس كورونا في أستراليا.. تفاصيل

الخميس 19/مارس/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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هدير علاء
كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، عن تشخيص إصابة طفل يبلغ من العمر 6 أعوام بفيروس "كورونا" في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية.

وأشار التقرير إلى وصول عدد المصابين بالفيروس في "نيو ساوث ويلز" إلى 307 حالات، حدثت حوالي 129 إصابة منها خارج البلاد، مع وجود 6 أشخاص في العناية المركزة.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بهوية الطفل المصاب أو كيفية إصابته بالعدوى.

الجدير بالذكر أن إدارة الصحة في ولاية "نيو ساوث ويلز" كانت قد أعلنت أمس، الأربعاء، عن وفاة مسن في السادسة والثمانين من عمره، تم التأكد مسبقًا من إصابته بالفيروس، مساء يوم الثلاثاء في أحد المستشفيات بمدينة "سيدني" ليصل إجمالي الوفيات في الولاية إلى 5 حالات.

وأفادت الصحيفة بأنه من المقرر أن تظل مدارس "نيو ساوث ويلز" مفتوحة، لكن لن تكون هناك تجمعات، مع وجود حظر صارم للطلاب والمعلمين المرضى والحرص على اتباع إجراءات الوقاية من العدوى.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة في أستراليا وصل إلى 709 حالات، مع وجود 6 وفيات.
اكتشاف إصابة طفل عمره 6 أعوام بفيروس كورونا في أستراليا.. تفاصيل
اكتشاف إصابة طفل عمره 6 أعوام بفيروس كورونا في أستراليا.. تفاصيل
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