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رياضة

احتفال بنكهة الكورونا من أياكس لزياش

الخميس 19/مارس/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أحتفل الحساب الرسمي لنادي أياكس الهولندي على تويتر  بعيد ميلاد النجم الدولي المغربي حكيم زياش الذي أتم اليوم عامه ال27 . 

وجاء احتفاء الفريق بلاعبهم المغربي بطريقة طريفة بعض الشئ عن طريق تدوينة يرافقها فيديو معلقين " لا مصافحة اليوم لزياش كل التهئنة سوف تكون عبر مواقع التواصل الأجتماعي " في إشارة منهم لعدم ضرورة المصافحة في ظل انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية. 


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