احتفال بنكهة الكورونا من أياكس لزياش





وجاء احتفاء الفريق بلاعبهم المغربي بطريقة طريفة بعض الشئ عن طريق تدوينة يرافقها فيديو معلقين " لا مصافحة اليوم لزياش كل التهئنة سوف تكون عبر مواقع التواصل الأجتماعي " في إشارة منهم لعدم ضرورة المصافحة في ظل انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.









No handshakes for Hakim today... 🤝❌



Congratulate him the digital way! ⇩ pic.twitter.com/QVqdz6QP1R — AFC Ajax (@AFCAjax) March 19, 2020





ويعد زياش الذي يحمل الجنسية الهولندية إلى جانب المغربية أحد أهم المواهب العربية خلال الفترة الماضية حيث قدم خلال الموسمين الماضيين مستويات مرتفعة جدا جعلته محط الكثير من الأندية العالمية أبرزهم بايرن ميونيخ الألماني و ريال مدريد الإسباني قبل أن ينضم إلى صفوف فريق تشيلسي بداية من الموسم المقبل بعد التوقيع على عقد معهم لمدة أربعة مواسم.





يذكر أن زياش قد بدأ مسيرته الأحترافية دورنت وهو أحد أندية الهواة الهولندية قبل الأنتقال إلى فريق هيرنفيين الذي أنتقل بعده لفريق تيفنتي أنشخيدة الذي شهد تألقه قبل الأنتقال لأياكس بصيف عام 2016 لتنفجر موهبته معهم ويحقق ثلاثة ألقاب خلال 4 مواسم قضاهم مع الفريق .

أحتفل الحساب الرسمي لنادي أياكس الهولندي على تويتر بعيد ميلاد النجم الدولي المغربي حكيم زياش الذي أتم اليوم عامه ال27 .