احتفال بنكهة الكورونا من أياكس لزياش

وجاء احتفاء الفريق بلاعبهم المغربي بطريقة طريفة بعض الشئ عن طريق تدوينة يرافقها فيديو معلقين " لا مصافحة اليوم لزياش كل التهئنة سوف تكون عبر مواقع التواصل الأجتماعي " في إشارة منهم لعدم ضرورة المصافحة في ظل انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

No handshakes for Hakim today... 🤝❌



Congratulate him the digital way! ⇩ pic.twitter.com/QVqdz6QP1R