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محافظات

لمواجهة كورونا.. محافظ كفر الشيخ يقرر تعليق جلسات فض المنازعات

الخميس 19/مارس/2020 - 05:59 م
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قرارًا بتعليق جلسات فض المنازعات بالمحافظة حتى الأول من أبريل المقبل، أو لحين إشعار آخر.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تقوم بها محافظة كفر الشيخ، في سبيل مواجهة فيروس كورونا المستجد، في ضوء تعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية الصادرة بشأن ذلك.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أعلن حظر إقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية، وإلغاء إقامة سرادقات الأفراح والعزاء، لمنع التجمعات في ضوء مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديريتي الأمن والشئون الصحية، والجهات المعنية المختصة؛ لتنفيذ هذه القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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