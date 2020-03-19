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تعليم

وزير التعليم يحسم مصير تعليق الدراسة وموقف الامتحانات

الخميس 19/مارس/2020 - 07:32 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
يبث الان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني ، بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يكشف خلاله عن تفاصيل جديدة للرد على الاستفسارات التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم أثناء فترة تعليق الدراسة.

ويعلن وزير التربية والتعليم خلال هذا الفيديو عما أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم عن بعد لمساعدة وحماية ٢٢ مليون طالب وطالبة في التعليم المصري".

كما يعلن وزير التربية والتعليم، كذلك عما تقرر بخصوص امتحانات سنوات التعليم 2.0  (KG1 حتي G2)، وسنوات النقل من ٣ ابتدائي حتي ٢ إعدادي، و١، ٢ ثانوي والشهادات العامة والدبلومات".

ويكشف وزير التربية والتعليم، خلال الفيديو عن تفاصيل دور المعلمين والإدارات المدرسية في هذه الفترة".

وكان قد وعد وزير التربية والتعليم، بأن هذا الفيديو سيجد فيه المصريون ما يطمئنهم ،  وسيعلم الجميع ما أنجزته الوزارة في التحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي المصري".
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