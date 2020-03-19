باب النجار مخلع.. وفاة عامل بمصحة إدمان أوفر دوس هيروين في القاهرة

توفي شاب يعمل بمصحة خاصة بعلاج الإدمان داخل شقته بالتجمع الاول، نتيجة تناوله جرعة هيروين زائدة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.





تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبفتح باب الشقة تم العثور على جثة ع أ، شاب ملقاة على الأرض وبجواره "حقنة هيروين".





وكشفت التحريات أن المتوفى تناول جرعة هيروين زائدة داخل شقته التى يقيم بها بمفرده ولقى مصرعه متأثرا بها، منذ 3 أيام، وبعد مرور تلك المدة قام شقيقه بالتوجه إلى الشقة وطرق الباب ولم يستجب له أحد فقام بمساعدة الأهالى بكسره وعثر على جثة شقيقه.





وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق .