المهن التمثيلية تكشف حقيقة إيقاف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا..فيديو

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صحة ما تردد حول إيقاف تصوير مسلسلات رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا، موكدًا أن تصوير المسلسلات يسير بشكل طبيعي حتى الآن.





وأوضح "زكي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، أن النقابة قامت بالتنسيق مع جهات الانتاج لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.





وتابع نقيب المهن التمثيلية أنه نصحنا بعدم تصوير مشاهد المجاميع والسفر للتصوير في مناطق بعيدة، كذلك طالبنا بتعقيم مناطق التصوير والعاملين.



