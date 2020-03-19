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المهن التمثيلية تكشف حقيقة إيقاف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا..فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 07:43 م
أشرف زكي، نقيب المهن
أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية
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محمود محسن
نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صحة ما تردد حول إيقاف تصوير مسلسلات رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا، موكدًا أن تصوير المسلسلات يسير بشكل طبيعي حتى الآن.

وأوضح "زكي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"،  أن النقابة قامت بالتنسيق مع جهات الانتاج لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

وتابع نقيب المهن التمثيلية أنه نصحنا بعدم تصوير مشاهد المجاميع والسفر للتصوير في مناطق بعيدة، كذلك طالبنا بتعقيم مناطق التصوير والعاملين.

وعن التحضير لأعمال درامية أو سينمائية عن فيروس كورونا، أكد نقيب المهن التمثيلية أن الحديث عن هذا الشأن سابق لأوانه..
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