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أخبار العالم

عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى الـ 100 ألف في أوروبا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وكالة الانباء الفرنسية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا تتجاوز الـ 100 ألف إصابة.

وقال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم، الخميس، إن وباء كوفيد-19 قد يقتل "الملايين" إن لم يتم ضبط انتشاره. وحذر من أن أرواح الملايين في خطر إذا لم يُبدِ العالم تضامنًا، وبخاصة مع الدول الأشد فقرًا، في مكافحة تفشي الوباء.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو "إذا تركنا الفيروس ينتشر مثل ألسنة نار، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة في العالم، فإنّ ذلك سيودي بأرواح الملايين"، مشددًا على أنّ "التضامن العالمي ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، وإنّما هو في مصلحة الجميع".
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