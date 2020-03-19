تنصف الأهلي وتصدم الزمالك.. الاستئناف تخفف عقوبة كهربا وترفض التماس شيكابالا وتؤيد عقوبات القمة

حسمت لجنة الاستئناف الجدل حول عقوبات الأحداث المؤسفة الصادرة فى مباراة السوبر المصرى بالإمارات ولقاء القمة المؤجلة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى النادى الزمالك فى الدورى الممتاز.
وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.
وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.
ورفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار عادل الشوربجى تظلم نادى الزمالك بشأن عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات بعد الفعل الفاضح الصادر منه فى مباراة السوبر المصري أمام النادى الأهلي.
وقررت لجنة الإستئناف فى الجبلاية تأييد عقوبة لجنة الانضباط المفروضة على شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وفقا للائحة المنصوص عليها فى العقوبات الخاصة بالفعل الفاضح.
وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن القرار النهائى الصادر عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي بشأن تظلم نادى الزمالك على عقوبات مباراة القمة المؤجلة أمام النادى الأهلي بعدما اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.
واعتبرت إدارة المسابقات نادي الزمالك منسحبا من المباراة إعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة ووفقا للتقرير الصادر من جانب حكم اللقاء الليتوانى ومراقب القمة الذى نص على إنه ألغى المباراة بسبب عدم وصول فريق الزمالك لأرض الملعب، رغم تأجيل المباراة لمدة ساعة كاملة، ثم تطبيق اللائحة بالانتظار 20 دقيقة إلا أن الفريق الأبيض لم يحضر أيضا.
قال المصدر إن لجنة الاستئناف اعتمدت القرارات الصادرة عن إدارة المسابقات ولجنة الانضباط باعتبار النادى الزمالك خاسرا بهدفين دون رد وخصم 6 نقاط من رصيده فى الدورى الممتاز عقب استئنافه خلال الفترة القادمة.
أشار إلى أحقية نادى الزمالك فى رفع شكوى إلى المحكمة الرياضية بعد سلك كافة السبل القانونية داخل اتحاد الكرة فى حالة اعتراضه على القرارات المنتظر الإعلان عنها مطلع الأسبوع القادم بشكل رسمي.