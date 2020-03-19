مصليتك في جيبك.. 9 تصريحات للشيخ خالد الجندي عن أزمة فيروس كورونا.. فيديو

ينتشر فيروس كورونا، في أغلب دول العالم، في الفترة الحالية، وهناك دور كبير للأطباء ومؤسسات الدولة ورجال الدين لتوعية الناس بهذا الوباء الخطير.





من الدعاة الذين شاركوا بعدة تصريحات حول فيروس كورونا، هو الشيخ خالد الجندي، الذي طالب بالتيسير في صلاة الجمعة وضرورة اصطحاب كل مصلي سجادة خاصة به في المسجد.





ونرصد في هذا التقرير أبرز تصريحات الشيخ خالد الجندي...





أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن فيروس كورونا ، المنتشر في العالم عرفنا ما هو قدر الإنسان وكيف يكون حجمه، قائلًا: "كورونا جزاه الله خيرًا عرفنا إحنا ايه".





وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أننا لم نكتشف مدى كبر وخطورة الفيروس على الإنسان فقط، بل تم اكتشاف مدى صغر الإنسان بالنسبة لقوى الطبيعة والأمراض المنتشرة، موضحا أن أزمة كورونا تدرب الإنسان على الإيمان بالغيب، حيث إن العالم أجمع لم يرَ فيروس كورونا ولكنه يخيف العالم، متابعًا: "الله أهلك أعظم الاشياء بأقل الأشياء".





وأطلق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مبادرة تحت عنوان "مصليتك فى جيبك"، كنوع من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أثناء الصلاة، لمنع الاختلاط واستخدام سجادات الصلاة لأكثر من شخص.

وتابع الجندى: "بدل ما ننقل العدوى لبعض اثناء الصلاة، خلى فى جيبك مصلية بلاستيك، وهو تطبيق احترازى نحل به المشكلة، ويا ريت بلاش المصافحة بعد الصلاة".





كما أكد أن مجالس العزاء يمكن ان تتسبب فى تفشى المرض، وبالتالى يجب إلغاؤها حفاظا على ارواح الناس من انتقال العدوى لهم".





وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال ٣ أمور تعتبر منهج دولة لمواجهة الأزمات والأوبئة، لافتا إلى أنه ما ينفذه كبار الدول فى أزمة كورونا هو ما جاء به النبى محمد صلى الله عليه وسلم.





وتابع الجندى: "النبى قال امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، يعنى بلاش شائعات، وأخبار مفبركة، والزم بيتك، متتحركش منه، عشان الفيروس، وابك على خطيئتك يعنى صلح من نفسك وحالك".





وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن خطباء الجمعة يمكن أن يختصروا فيها حفاظا على سلامة المصلين من انتقال عدوى فيروس كورونا لهم، مشيرا إلى أنه يمكن أن يقول خطبته فى دقيقتين فقط، مضيفا "لازم اللى يروح يصلى، ياخد مسافة بينه وبين المصلى بجانبه، والافضل يكون فى مكان مفتوح، ويلتزم بالوقاية والنظافة الصحية".





وطالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بضرورة الاستفادة من أزمة فيروس كورونا إيجابيا، عن طريق التعرف على أسرنا مرة أخرى، خاصة بعد حالة الانقطاع الاجتماعى.



