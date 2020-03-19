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فن

بالكمامة والمطهر.. يسرا وبوسي شلبي تواجهان كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:12 م
يسرا وبوسي شلبي
يسرا وبوسي شلبي
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محمد بدران
نشرت النجمة يسرا صورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت يسرا فى الصورة بصحبة الإعلامية بوسي شلبي وهي تحارب فيروس كورونا بالكمامة والمطهر وعلقت قائلة "حبيبتي يا بوسي نورتيني امبارح في اللوكيشن .. كل سنة وإنتي طيبة وقلبك أبيض @boosy17 ♥️
#طمنوا_بعض #خليك_في_البيت".


يشار إلى أن يسرا تعود للسباق الرمضاني بعد غيابها العام الماضي، بمسلسل "دهب عيرة" مع شركة العدل جروب.


وتجسد يسرا فى مسلسلها "دهب عيرة" شخصية "عهد" التى تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائما بحل مشاكل اخوتها فى العمل، وتهمل ابنها "هشام" الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعى، حتى يلجأ إلى تعاطي المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى مشوق.


مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.


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