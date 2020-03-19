رئيس المصرية للمطارات يتفقد مشروعات التطوير بمطار بورسعيد.. صور

تفقد الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطار بورسعيد لمتابعة حركة العمل وانتظامه والتشغيل داخل المطار.





يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدني على متابعة جميع المطارات والوقوف على كل مستجدات الأمور ومتابعتها بدقة و تنفيذًا لتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى ونائبه الطيار منتصر مناع ميهوب وتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.





ورافقه خلال الجولة الطيار هانى الديب مدير مطار بورسعيد حيث تفقد محجوب المطار بأكمله من مبان ومنشآت وسور المطار والخدمات المقدمة للركاب، كما تابع مشروعات التطوير التى تتم بالمطار بشكل عام، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذها فى أقرب وقت مع وضع توقيت زمنى محدد للانتهاء من تلك المشاريع .





كما حرص محجوب فى نهاية جولته على الاجتماع مع العاملين الذى أكد حرصه الشديد على تنفيذ مقترحاتهم والاستماع لهم. كما شدد عليهم عدم الاستماع للشائعات التى من شأنها عرقلة العمل الجاد وعدم تداول او نشر أى معلومات عن الشركة المصرية للمطارات ومطاراتها التابعة على وسائل التواصل الاجتماعي التى من شأنها الإضرار بصورة الشركة والاستناد إلى المعلومات ذات المصدر الموثوق من خلال الصفحة الرسمية للشركة عبر حساب التواصل الاجتماعى" فيس بوك" .