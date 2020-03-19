إغلاق المحال التجارية بأسيوط.. وحملات لضبط المخالفين

أغلقت المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بمحافظة أسيوط، أبوابها، اليوم الخميس، في أول أيام تطبيق قرار رئيس الوزراء، بالغلق يوميًا من 7 مساء لـ6 صباحًا، حتى 31 مارس الجاري.









وقاد رؤساء الوحدات المحلية بمختلف قري ومراكز المحافظة، حملات ليلية والمرور علي الشوارع، للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحلات فورًا، منعًا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







