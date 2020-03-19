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محافظات

إغلاق المحال التجارية بأسيوط.. وحملات لضبط المخالفين

الخميس 19/مارس/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أغلقت المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بمحافظة أسيوط، أبوابها، اليوم الخميس، في أول أيام تطبيق قرار رئيس الوزراء، بالغلق يوميًا من 7 مساء لـ6 صباحًا، حتى 31 مارس الجاري.


وقاد رؤساء الوحدات المحلية بمختلف قري ومراكز المحافظة، حملات ليلية والمرور علي الشوارع، للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحلات فورًا، منعًا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم، قرارا ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، من 7 مساء إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري، يبدأ تنفيذه من اليوم الخميس.
إغلاق المحال التجارية بأسيوط.. وحملات لضبط المخالفين
إغلاق المحال التجارية بأسيوط.. وحملات لضبط المخالفين
إغلاق المحال التجارية بأسيوط.. وحملات لضبط المخالفين
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