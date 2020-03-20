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حوادث

مات أوفر دوس .. دفن جثة عامل توفي وحيدا في التجمع الخامس

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقى مصرعه داخل شقته وذلك بعد صدور تقرير الطب الشرعي الخاص به.

وكان قسم شرطة التجمع الأول  تلقى بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبفتح باب الشقة تم العثور على جثة ع أ، شاب ملقاة على الأرض وبجواره "حقنة هيروين".

وكشفت التحريات أن المتوفى تناول جرعة هيروين زائدة داخل شقته التى يقيم بها بمفرده ولقى مصرعه متأثرا بها، منذ 3 أيام، وبعد مرور تلك المدة قام شقيقه بالتوجه إلى الشقة وطرق الباب ولم يستجب له أحد فقام بمساعدة الأهالى بكسره وعثر على جثة شقيقه.

وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق .
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