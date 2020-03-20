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سيارات

حقيقة إعلان شركة تويوتا مسابقات من أجل الفوز بسيارة جديدة

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:00 ص
تويوتا
تويوتا
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عزة عاطف

انتشرت عدد من المسابقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الناس للمشاركة من أجل الفوز بسيارة من شركة تويوتا إيجيبت، وهو الأمر الذي دفع الشركة إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح حقيقته.

نشرت شركة تويوتا في مصر بيان رسمي تعلن فيه عن تحذير هام للعملاء والمشترين في مصر بخصوص بعض المسابقات الوهمية المنتشرة على الانترنت.

وأوضحت الشركة في بيانها أن تلك المسابقات "وهمية"، إذ أن بعض الصفحات قد انتحلت شخصيتها على الانترنت وقامت بالترويج لمسابقات وهمية منذ فترة.

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وأكدت الشركة أن عملية تواصلها مع المشترين والعملاء تكون عبر صفحاتها الرسمية فقط وطالبت بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات والمسابقات غير الصحيحة مع مطالبة المشترين بعدم الافصاح عن أي معلومات أو بيانات شخصية لهذه الصفحات.

وقد قامت تويوتا إيجيبت باتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الصفحات والجهات التي تقف خلفها مؤكدة أنها غير مسئولة عمن ينخدع بهذه الصفحات بعد التحذير التي أعلنتها.

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