AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم: تم إلغاء امتحانات نهاية العام لطلاب النقل وامتحانات أولى وثانية ثانوى من المنزل

الخميس 19/مارس/2020 - 10:58 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قامت باتخاذ بعض الإجراءات، وأنه تم إلغاء امتحانات نهاية العام لطلاب النقل و امتحانات اولى و ثانية ثانوى من المنزل عن طريق التابلت.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن هناك فيديو خاص يجب أن يستمع له الجميع للنهاية، مؤكدًا أن الوزارة تعبت كثيرًا فى تنفيذ هذا الفيديو.


وطالب وزير التربية والتعليم بمشاهدة الفيديو قبل الحديث فى أى موضوع، وكشف أنه فيما يخص مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.


أما من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.

أما الشهادات العامة والدبلومات الفنية، فأوضح شوقي أنه سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.


وبالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي، فأشار إلى أنه سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

كما لفت إلى أنه سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

أما طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي، فكشف عن توزيع التابلت للطلاب وسيؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيًا، وفيما يخص طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي، فسيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل، وبالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.

وعن الطلاب المصريين في الخارج، فبين أنه سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

منصة إلكترونية جديدة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عبر هذا الرابط

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

وزير التعليم: امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ستعقد على التابلت من المنزل

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

ترشيحاتنا

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

ثالث يوم في الحجر.. سائحة تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا.. ماذا قالت عن مصر؟

فيروس كورونا لا يصيب الأطفال .. اعرف السبب

ظروف اضطرارية.. أحمد فتحى يعتذر عن جلسة تجديد تعاقده مع الأهلي

وزير التعليم : لا نية لحذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني

افحص نفسك قبل كورونا.. 5 علامات تدل على ضعف جهازك المناعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوب من هذا المشروب على الريق يقوي مناعتك ضد كورونا

مثقفة وبنظارة.. سولاف فواخرجي بإطلالة أنيقة في فصل المدرسة

موعد طرح سيارة فولكس فاجن باسات 2020