هل تساهم زراعة أسطح المنازل في تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المصرية؟

كشف هاني الكاتب، أستاذ علوم الغابات وإدارة الموارد بجامعة ميونخ، أن الاكتفاء الذاتي كلمة كبيرة على زراعة أسطح المنازل من قبل الأسر.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية روان أبو العينين، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاهتمام يجب أن يتجه إلى الابتعاد عن الكيماويات لأنها سموم للإنسان



وأردف هاني الكاتب، أستاذ علوم الغابات وإدارة الموارد بجامعة ميونخ، أن النظام الطبيعي عادة فيه مناخ والبيئة المحيطة بما فيها من مياه وتضاريس وتربة ونباتات، موضحة أن النبات يحصل على المغذيات من البيئة المحيطة.



ولفت إلى أنه في مصر حتى بناء السد العالي لم يكن هناك استخدام للأسمدة والاعتماد كان على الطمي وبعد ذلك بدأ الاعتماد على الأسمدة الصناعية، موضحا أنه يمكن زراعة الخضروات على الأسطح ولكن التخوف على تستحمل المباني الأحمال والموضوع يحتاج قوانين صارمة ومراقبة.



واختتم أنه في المشروعات الكبيرة تزرع النباتات الأحادية ولا يوجد تنوع وهذا النظام المعمول به في العالم كله، موضحًا أن هناك تخوف من إذا لم يتم زراعة الأسطح والجدران بطريقة صحيحة سوف تسبب مشاكل كثيرة خاصة أننا في مناطق جافة أو حارة وتوجد حشرات كثيرة.

