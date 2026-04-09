محافظ دمياط يتفقد خط الرورو لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف بالميناء

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، خلال جولته التي أجراها اليوم بميناء دمياط، ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ و اللواء بحرى أركان حرب طارق عدلى رئيس هيئة ميناء دمياط، خط “الرورو” بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المشروعات اللوجستية الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية بما يدعم الاقتصاد القومى وفى ضوء خطة التشغيل التى نفذتها وزارة النقل

واطّلع المحافظ من ممثلى شركة بان مارين DFDS المشغلتين للخط على آليات التشغيل والخدمات المقدمة ضمن خط “الرورو”، لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات سريعة التلف إلى إيطاليا ومنها إلى دول أوروبا .

ويُعد خط “الرورو” بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي أحد أهم المشروعات اللوجستية الحديثة التي تم تشغيلها فى نوفمبر ٢٠٢٤ بهدف تعزيز الربط التجاري بين مصر وأوروبا، حيث يعمل كنقطة اتصال مباشرة وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة ، حيث يساهم الخط الذى يُعد ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية فى تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن الوصول للبضائع وتعزيز قدرة مصر بأن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا

ويستهدف الخط زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري، كما يتميز بسرعة النقل باستخدام الشاحنات المبردة، فضلًا عن خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن الوصول مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

كما يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة للسائقين وشركات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب دوره في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أفريقيا وأوروبا، من خلال منظومة نقل متكاملة تشمل الربط مع خطوط السكك الحديدية الأوروبية من تريستا إلى عدد من الدول.

ويعتمد الخط على منظومة متطورة للربط الآلي بين المينائين من خلال إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط علاوة على تجهيز منصة آلية لاستقبال الشاحنات القادمة من الميناء الإيطالي وربط الجمارك بين البلدين وأيضًا تنفيذ تطبيقات للاجهزه المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا.

فيما وقد توجه " المحافظ " بالشكر الى شركة بان مارين على دعمها للمحافظة بالامكانيات اللازمة لإزالة هلال مأذنة مسجد البحر.