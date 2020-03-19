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فن

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

الخميس 19/مارس/2020 - 10:57 م
الفنانة المعتزلة
الفنانة المعتزلة نورا
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سعيد فراج
تفاعل عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مؤخرًا مع خبر وفاة "هدى" شقيقة الفنانة المعتزلة نورا والفنانة بوسي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الاول الثلاثاء 17 مارس. 

وعادت الفنانة المعتزلة نورا لساحة السوشيال ميديا مجددًا بعد وفاة شقيقتها، وتفاعل نشطاء مع الخبر بنشر أحدث صور لها، بعد ظهورها في أول يناير الماضي، إذ ظهرت مع ابنة شقيقتها الفنانة مي نور الشريف، أثناء أدائهما مناسك العمرة. 


ورحلت شقيقة الفنانتين بوسي ونورا وتدعى هدى، وتم دفنها بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، ولم تحدد العائلة حتى الآن موعد العزاء.


يذكر أن الفنانة بوسي شاركت في رمضان الماضي 2019 بمسلسل "البرنسيسة بيسة" وهو من إخراج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مي عز الدين، بوسي، أمير المصري، سليمان عيد، وإيمان السيد،  ونجم مسرح مصر محمد أنور،حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني.
شاهد.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا
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