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رياضة

نادر شوقي يكشف موعد تجديد أحمد فتحي للأهلي

الخميس 19/مارس/2020 - 11:25 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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عمرو ابوبكر
كشف نادر شوقي، وكيل أحمد فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أنه عقد جلسة مع مسؤولي القلعة الحمراء اليوم، ولكن شدد على ضرورة تواجد اللاعب من أجل حسم الأمور.


وقال شوقي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "لا يوجد خلافات بين أحمد فتحي والنادي الأهلى على الإطلاق، وسيكون متواجدا يوم الأحد الساعة الثانية ظهرًا وسيتم عقد الجلسة". 


وأضاف: " تم الاتفاق مع أمير توفيق وسيد عبدالحفيظ على الجلسة، وفتحي لم يكن متواجدا اليوم بسبب سفره مع أسرته وهو الأمر الذى جعله يغيب عن جلسة التجديد مع لجنة التخطيط".
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