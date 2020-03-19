نادر شوقي يكشف موعد تجديد أحمد فتحي للأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل أحمد فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أنه عقد جلسة مع مسؤولي القلعة الحمراء اليوم، ولكن شدد على ضرورة تواجد اللاعب من أجل حسم الأمور.









وقال شوقي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "لا يوجد خلافات بين أحمد فتحي والنادي الأهلى على الإطلاق، وسيكون متواجدا يوم الأحد الساعة الثانية ظهرًا وسيتم عقد الجلسة".







