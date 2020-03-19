AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لمواجهة كورونا.. المؤتمر بمنيا القمح يدشن حملة لتعقيم المساجد والمحلات

الخميس 19/مارس/2020 - 11:29 م
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
Advertisements
أحمد أيمن
دشن حزب «المؤتمر» بمنيا القمح بمحافظة الشرقية حملة مكبرة لتعقيم وتطهير المساجد والمحلات والمطاعم والمنشآت العامة، لمساندة الدولة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

كلف الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، واللواء أشرف جيرة الله، نائب رئيس الحزب للمحافظات، محمود أمين، مساعد رئيس الحزب لمحافظة الشرقية وأمين الحزب بمنيا القمح، بإطلاق اولى حملات الحزب لتطهير وتعقيم المساجد  والمطاعم والمحلات والأماكن العامة والشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأكد محمود أمين، مساعد رئيس الحزب بالشرقية، أنه تم عمل منصة ثابته أمام مقر الحزب بمنيا القمح لتوزيع «الماسكات، وزجاجات الكحول الايثيلي، والكلور المطهر والجوانتيات»، على أهالي المدينة بالمجان.

وقام شباب الحزب بحملة لطرق الابواب وتوعية المواطنين بالاجراءات الاحترازية  التي اتخذتها الدولة وضرورة الالتزام بها لنعبر بمصرنا الحبيبة لبر الامان وقام شاب الحزب بتوزيع الكتيبات والارشارادت على عدد من المناطق منها الأسواق التجارية والأماكن العامة والطرق السريعة وقائدى المركبات.

من جانبه أكد محمود أمين، مساعد رئيس الحزب الشرقية أن لجنة الوقاية من الأوبئة والأمراض بالحزب في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث التي تمر بها البلاد من تطورات وتداعيات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عدد من أهالي مدينة منيا القمح أن الحملة التي دشنها الحزب اليوم لاقت استحسان المواطنين بمركز ومدينة منيا القمح والقرى التابعة لها.

يذكر أن الأمانة المركزية لحزب «المؤتمر»، تقوم بتنظيم العديد من القوافل الطبية والخدمية والتي تصب جميعها في إطار الالتزام بالدور المجتمعي وذلك بتقديم الدعم والمساعدات لمحدودي الدخل في مجالات الصحة والمساعدات المعيشية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها القضاء على البكتيريا.. تعرف على استخدامات الكحول الإيثيلي

مستقبل وطن يوزع مطهرات على أهالي الدقهلية ويطلق حملة لتعقيم الميادين.. صور

صحتك تهمنا.. الحرية المصري ينظم حملة للتوعية بفيروس كورونا في المنوفية

"مستقبل وطن" يطلق 13 فريقا لتعقيم وتطهير الأماكن العامة في الشروق

لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يطلق فرقا لتطهير الأماكن العامة بكفر الشيخ

كنيسة ومسجد.. ماذا فعل مستقبل وطن لمواجهة كورونا في أسوان..شاهد

ترشيحاتنا

الأوقاف تكشف حقيقة منع صلاة الجمعة بسبب كورونا.. فيديو

التعليم تفاجئ طلاب المدارس بـ 9 قرارات جريئة .. طلاب اولى وتانية ثانوي يمتحنون من المنزل وتأجيل الاختبار التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي ولا تغيير في الثانوية العامة والدبلومات

التعليم : طارق شوقي سيعلن تفاصيل جديدة تطمئن الجميع في بيان بعد قليل

أعلنت مفاجأة.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف حقيقة عزلها

التعليم : المنصة الإلكترونية الجديدة تخدم 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية

أشرس وأقوى من كورونا.. مصر تحارب فيروس أخطر من COVID-19

AdvertisementS

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

وزير التعليم يحسم مصير تعليق الدراسة وموقف الامتحانات

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

بث مباشر .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة وموقف الامتحانات

9 قرارات جريئة تحسم مصير طلاب المدارس .. تأجيل الاختبار التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي (بيان تفصيلي)

أشرس وأقوى من كورونا.. مصر تحارب فيروس أخطر من COVID-19

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شفائها من فيروس كورونا.. صورة جريئة لـ لجين عضاضة

رغم العزل الصحي بسبب كورونا.. مسن يحتفل بعيد زواجه الـ67

كوب من هذا المشروب على الريق يقوي مناعتك ضد كورونا