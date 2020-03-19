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فن

إصابة ممثل عالمى بفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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نبيل العدوى

كشف الممثل الكوري الجنوبى العالمي دانييل داي كيم، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتائج الاختبارات إيجابية.

ونشر دانييل داي كيم، على موقع إنستجرام مقطعا مصورا يتحدث خلاله عن تجربته مع المرض، وعلق قائلا: "يبدو أنني سأكون على ما يرام، لكنني أردت مشاركة رحلتي معكم على أمل أن تجدوها مفيدة"

وأضاف الممثل الكوري العالمي: "آمل أن تظلوا آمنين وهادئين، وقبل كل شيء، بصحة جيدة".

يذكر أن أشهر مشاركاته جاءت من خلال أدوار صغيرة فى فيلم "Spider Man 2" كعالم يعمل في مختبر الدكتور "أوكتافيوس"، كما ظهر في فيلم "Crush" الشهير.


إصابة ممثل عالمى بفيروس كورونا
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