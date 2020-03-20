بالأرقام.. الصحة العالمية: مستوى فيروس كورونا مرتفع جدا.. أكثر من 20 ألف حالة مصابة بشرق المتوسط.. 256 مصابا ووفاة 7 حالات بمصر

بالأرقام.. الصحة العالمية: مستوى فيروس كورونا مرتفع جدا

الصحة العالمية: أكثر من 20 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا بشرق المتوسط

الصحة: إصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور









أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.









وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد "مجاهد" أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"









الصحة العالمية: أكثر من 20 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا بشرق المتوسط





أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".





وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي وجاءت موزعة على 23 دولة كالتالي:









أفغانستان 22 حالة، متعافي 1.





فلسطين 47 حالة.





الإمارات 140 حالة، تعافي منهم 31 حالة.





الأردن 56 حالات وحالة متعافاة.





إيران 18407 حالات، المتعافون 5389 ، توفى منهم 1284 حالة.





باكستان 302 حالة، تعافي 5 حالات، وتوفي 2.





البحرين 269 حالة، تعافي 95 منهم، وحاله متوفاه.





تونس 39 حالة.





جيبوتي حاله.





السودان حالة و توفيت.





سوريا لايوجد.





الصومال حالة واحده.





العراق 177 حالة، المتعافون 43 حالة، منهم 12 وفاة.





عمان 39 حالة، منهم 13 متعافون.





قطر 452 حالة، واربع حالات متعافاة.





الكويت 148 حالة، تعافي 18 منهم.





لبنان 149 حالة، منهم 2 متعافي، 4 حالات وفاة.





ليبيا لايوجد.





مصر 210 حالات، تعافي 28، 6 وفاه.





المغرب 61 حالة، تعافت حالتان، وتوفي 2.





السعودية 238 حالة، وتعافي 8 حالات.





اليمن لايوجد.





بإجمالي عدد حالات طبقا للبيانات الواردة من وزارات الصحة، 20759 حالة ، تعافي منهم 5640 ، 1312 حالة وفاة.



