790 أسرة ...فنانون تكفلوا بمصروفات بعض الأسر من أجل محاربة فيروس كورونا ..شاهد

شارك عدد من الفنانين فى تحدى الخير ضمن إحدى الحملات فى مواجهة فيروس كورونا والتي تهدف إلى التكفل بمصاريف بعض الأسر التي مصدر عيشها الوحيد هو الدخل اليومي مما يساعدهم في البقاء في منازلهم من أجل محاربة فيروس كورونا .
ومن أبرز الفنانين الذي شاركوا في تحدي الخير الفنان تامر حسنى الذي أعلن عن تكفله بـ ٤٠٠ أسرة والفنان احمد رزق الذى تكفل بـ ٣٠ أسرة ، والفنانة منى زكى تكفلت بـ ٨٠ أسرة .
وتكفل الفنان شيكو ب ٥٠ أسرة وتولى الفنان أحمد فهمى ٥٠ أسرة.
يذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-
الحالات الجديدة:- 46
الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42
الوفيات الجديدة:- 1
عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28
اجمالي الوفيات:-7
اجمالي اعداد المصابين:- 256