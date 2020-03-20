790 أسرة ...فنانون تكفلوا بمصروفات بعض الأسر من أجل محاربة فيروس كورونا ..شاهد













وتكفل الفنان شيكو ب ٥٠ أسرة وتولى الفنان أحمد فهمى ٥٠ أسرة.





يذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-





الحالات الجديدة:- 46

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42

الوفيات الجديدة:- 1

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28

اجمالي الوفيات:-7

اجمالي اعداد المصابين:- 256





















شارك عدد من الفنانين فى تحدى الخير ضمن إحدى الحملات فى مواجهة فيروس كورونا والتي تهدف إلى التكفل بمصاريف بعض الأسر التي مصدر عيشها الوحيد هو الدخل اليومي مما يساعدهم في البقاء في منازلهم من أجل محاربة فيروس كورونا .