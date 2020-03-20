أحمد رزق يعلن التكفل بـ 50 أسرة ويتحدى أحمد عز وصلاح عبدالله والسقا وغادة عادل ... شاهد





وطالب بتحدى الفنان صلاح عبدالله و أحمد السقا أحمد عز وغادة عادل، وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : بالتوفيق - جزاكم الله خير - ربنا معاكم .





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-





الحالات الجديدة:- 46

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42

الوفيات الجديدة:- 1

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28

اجمالي الوفيات:-7

اجمالي اعداد المصابين:- 256



