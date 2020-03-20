أحمد رزق يعلن التكفل بـ 50 أسرة ويتحدى أحمد عز وصلاح عبدالله والسقا وغادة عادل ... شاهد

نشر الفنان أحمد رزق فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " يعلن فيه عن قبل تحدى احمد السعدنى والتكفل ب ٥٠ أسر من ضمن حملات القضاء على فيروس كورونا .
وطالب بتحدى الفنان صلاح عبدالله و أحمد السقا أحمد عز وغادة عادل، وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : بالتوفيق - جزاكم الله خير - ربنا معاكم .
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-
الحالات الجديدة:- 46
الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42
الوفيات الجديدة:- 1
عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28
اجمالي الوفيات:-7
اجمالي اعداد المصابين:- 256