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فن

أحمد رزق يعلن التكفل بـ 50 أسرة ويتحدى أحمد عز وصلاح عبدالله والسقا وغادة عادل ... شاهد

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:35 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد رزق فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " يعلن فيه عن قبل تحدى احمد السعدنى والتكفل ب ٥٠ أسر من ضمن حملات القضاء على فيروس كورونا .

وطالب بتحدى الفنان صلاح عبدالله و أحمد السقا أحمد عز وغادة عادل، وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : بالتوفيق - جزاكم الله خير - ربنا معاكم .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-

الحالات الجديدة:- 46
الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42 
الوفيات الجديدة:- 1
عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28
اجمالي الوفيات:-7
اجمالي اعداد المصابين:- 256

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