AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 570 شابًا منهم 27 من أصحاب الهمم بالقطاع الخاص في البحر الأحمر

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:54 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
Advertisements
هيثم سعد الدين

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الجمعة،أن عدد المعينين من الخريجين والشباب بمعرفة مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من خلال شهادات القيد (كعب العمل) المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 570 معينا ذكورًا وإناثا، منهم 27 من أصحاب الهمم ، مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير "حياة كريمة" لهم، وذلك من بين 622 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.

وأضاف وزير القوى العاملة،  أنه تلقى تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بتوفير 198 فرصة عمل ، وتم تسجيل 35 من ذوي الاحتياجات الخاصة..

وأوضح "عبد الراضي"، أن المديرية قامت باستخراج 810 شهادات مستوى مهارة، ونفس العدد ترخيص مزاولة حرفة للشباب الراغب في العمل على بعض المهن، سواء للمرة الأولى أو رغبته في التحاقه بعمل فني آخر غير الذي يمارسه، ومنحه بذلك ترخيص مزاولة حرفة وذلك خلال فبراير 2020.

وقال عبد الراضي: إن المديرية قامت بصرف 680 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة لنحو 680 عاملا بواقع 1000 جنيه لكل عامل غير منتظم  .

وأشار إلي أن المديرية قامت بالتفتيش على 452 منشأة  يعمل بها 7615 عاملا لتنفيذ قانون العمل، وحررت 34محضرا، كما قامت بالتفيش على 142  منشأة بها 4890 عاملا في مجال السلامة والصحية المهنية، وحررت 24 محضرا.

ونوه إلى أنه تم بحث 43 شكوى في مجال علاقات العمل، حيث تم تسوية 25 شكوى وديا، واتخاذ إجراء قانوني في 17 شكوى، ومازال هناك شكوي تحت البحث والدراسة ، وتم عقد 6 ندوات توعية من فيروس كورونا، و4 ندوات توعية  في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات والمنشآت .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تعيين 2791 شابا بينهم 48 من ذوي الهمم بالمنوفية

القوى العاملة: تعيين 6544 شابًا منهم 206 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص بالبحر الأحمر

القوى العاملة: تعيين 1173 شابا واستيفاء الـ 5% لذوي الهمم بالقطاع الخاص في الدقهلية

تعيين 2419 شابا منهم 47 من أصحاب الهمم بالقطاع الخاص فى القليوبية

منهم أصحاب همم.. القوى العاملة: تعيين 672 شابا بالقطاع الخاص في البحر الأحمر

بينهم 28 من ذوي الهمم.. «القوى العاملة»: تعيين 1948 شابا بالمنوفية

ترشيحاتنا

شيرين رضا تكشف حالتها الصحية.. أصداء فيروس كورونا تطال النجوم وعادل إمام فى القائمة

العشاء الأخير.. توفي الابنان ولحقت بهما الأم والباقون يحتضرون

شاهد.. الإيرانيون يدفنون ضحايا كورونا على جانبي الطرق السريعة.. مقطع يثير الفزع

تركي آل الشيخ يوجه رسالة شكر وتقدير لـ الخطيب لهذا السبب

تريند الفن.. شيرين رضا توضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا .. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

بلا شفقة.. شنق 4 هنود في يوم واحد بتهمة اغتصاب شابة في الحافلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الإجراءات الصارمة بشركة جيلى لمحاربة فيروس كورونا.. صور

بفستان جلد.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة غير تقليدية.. شاهد ميساء مغربي في أحدث ظهور لها