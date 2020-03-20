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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:46 ص
شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة
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محمود محسن
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعيه وقرائه نقدم لكم بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. 

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة بعنوان «الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء، ووجوب طاعة ولي الأمر»، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة.

وطالبت الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، كما قررت أن تكون الخطبة المكتوبة في حدود أربع صفحات فقط بدلًا من ست صفحات مع التركيز في المادة العلمية. 

وأكدت وزارة الأوقاف ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مُحذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

ونبهت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة.
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