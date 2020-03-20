بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة بعنوان «الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء، ووجوب طاعة ولي الأمر»، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة.





وطالبت الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، كما قررت أن تكون الخطبة المكتوبة في حدود أربع صفحات فقط بدلًا من ست صفحات مع التركيز في المادة العلمية.





وأكدت وزارة الأوقاف ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مُحذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



