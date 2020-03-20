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محافظات

غلق دورات المياه.. كيف استعدت الإسكندرية لصلاة الجمعة

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قامت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، تطهير وتعقيم لجميع المساجد استعدادا لصلاة الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن حملة التعقيم مستمرة بجميع المساجد خلال الأيام المقبلة، وخاصة المساجد الكبرى مثل"أبو العباس المرسي، وياقوت العرش، والبوصيري".

وأشار خشبة، إلى أنه جرى غلق دورات المياه بكافة المساجد والزوايا منعا لنشر العدوى، فضلا عن عدم فتح المساجد إلا في أوقات الصلاة فقط، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أعطى تعليمات مشددة لجميع الأئمة والخطباء بألا تزيد مدة الصلاة والخطبة غدا الجمعة عن 15 دقيقة فقط مع منع التجمعات قبل وبعد الصلاة.
غلق دورات المياه.. كيف استعدت الإسكندرية لصلاة الجمعة
غلق دورات المياه.. كيف استعدت الإسكندرية لصلاة الجمعة
غلق دورات المياه.. كيف استعدت الإسكندرية لصلاة الجمعة
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