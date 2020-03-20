حقيقة علاج كورونا بـ المضادات الحيوية واكتشاف لقاحات ضد الفيروس.. فيديو

نفى الدكتور مروان سالم أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، ما تردد عن وجود لقاحات، لعلاج ڤيروس كورونا.





وأضاف الدكتور مروان سالم خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع علي فضائية الأولي، أنه لا يوجد اي لقاحات إيجابية تقضي علي الڤيروس بنسبة 100% ، وجميعها لقاحات تأثيرها الإيجابي ضعيف.





وأشار، إلي أن المادة العلاجية الفعالة "كلوركين " هي المادة الفعالة الوحيدة التي جربت في الصين واثبتت ايجابية مع المرض، موضحا أن ادوية الملاريا، لا تعالج ڤيروس كورنا.



