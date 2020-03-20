للمرة الأولى منذ 14 قرنا.. صور الحرمين الشريفين بعد إلغاء صلاة الجمعة بسبب كورونا

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، صورا للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وخلوه من المصلين بعد إخلاء المسجد مساء أمس الخميس وإغلاقه أمام المصلين بقرار من المملكة العربية السعودية تحسبا من انتشار فيروس كورونا.





وعلق المتابعون "اليوم هو أول جمعة لا تقام فيها صلاة الجمعة منذ 14 قرنا، استغفروه لعل الله يزيح الغمة ويفك الكرب ويرفع البلاء والوباء.





أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، عن تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من اليوم الجمعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فايروس كورونا ( كوفيد - ١٩ ) بين المصلين.





وأضاف بأن الرئاسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى، وتهيئة الحرمين الشريفين لأداء الصلاة في بيئة آمنة صحة مطمئنة.





وأكدً أن وعي وتعاون قاصدي الحرمين الشريفين سيسهم بإذن الله في نجاح التدابير الاحترازية المؤقتة داعيًا الجميع للتعاون مع كافة المسؤولين والاستجابة للتعليمات والإجراءات الضرورية.



